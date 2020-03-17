Как стало известно Sport24, некоторые арбитры, не работающие на международных матчах, занимают деньги, чтобы просуществовать в период отсутствия работы.
Это связано с тем, что судьи получают зарплату за каждый матч. Во время простоя российские арбитры будут получать 30 тысяч рублей до вычета налогов.
Напомним, что сегодня были приостановлены все футбольные турниры, проходящие под эгидой РФС. РПЛ на паузе, как минимум, до 10-го апреля.
Ранее из-за распространения коронавируса были приостановлены матчи топ-5 европейских лиг, а также игры еврокубков.
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Источник: Российские судьи вынуждены занимать деньги из-за отмены матчей по причине коронавируса
Некоторые российские арбитры испытывают финансовые проблемы из-за отмены футбольных матчей.
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