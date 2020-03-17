Медведев: перенос Евро позволяет надеяться, что чемпионаты будут доиграны

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал перенос матчей Евро-2020 на лето 2021-го года.
Фото: Коммерсантъ
«Все решения надо смотреть в контексте позиции УЕФА. А меры, которые сегодня приняли РФС и РПЛ, идут с ней в одном русле. Они выражают солидарность с решением европейских организаций. В первую очередь все отталкиваются от того, что на первом месте идёт здоровье людей: игроков, зрителей, тренеров и всех сотрудников клубов. Перенос Евро-2020 позволяет надеяться на то, что национальные чемпионаты, Лига Европы и Лига чемпионов будут доиграны", —цитирует Медведева "Чемпионат".

Сегодня УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы на лето 2021-го года из-за угрозы распространения коронавируса.

Также сегодня было официально объявлено о приостановке матчей российской Премьер-лиги до 10-го апреля по той же причине.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров, имея в своём активе 50 очков.

Читайте материал Rusfootball.info о влиянии коронавируса на футбольный мир:

Наш футбол остановлен минимум до 10 апреля, Евро перенесен на 2021 год. Что дальше?


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Теги: Медведев Евро-2020 УЕФА Коронавирус Зенит
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