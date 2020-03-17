"Жаль, что пришлось приостановить чемпионат, но в данной ситуации это самое верное решение. Всё-таки динамика распространения коронавируса существенная… Абсолютно верное решение со стороны РФС и Лиги. Надеюсь, что эта эпопея утихнет и мы продолжим чемпионат и Кубок. Кубок особенно, это, наверное, вообще последний шанс в моей карьере выиграть трофей.
Не понимаем, как скажется пауза на команде. Вроде только со сбора вернулись, а опять предстоит длинная пауза. Наверное, "Уралу" это пойдёт на пользу. Последнюю игру мы выглядели невыразительно, теперь есть шанс что-то поправить", — цитирует Погребняка Sport24.
Сегодня стало известно о том, что все турниры РФС приостановлены из-за распространения коронавируса.
Матчи российской Премьер-лиги находятся на паузе, как минимум, до 10-го апреля.
В нынешнем сезоне на счету Павла Погребняка 14 матчей за "Урал" в чемпионате и Кубке России, в которых она забил 4 гола.
"Урал" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.
В Кубке России екатеринбуржцы в 1/4 финала сыграют с "Шинником". Матч между командами должен был состояться 18-го марта на "Арене Химки", но также был отменён из-за коронавируса.
Погребняк: надеюсь доиграем Кубок России - это мой последний шанс взять трофей
Нападающий "Урала" Павел Погребняк прокомментировал приостановку всех турниров, проводимых под эгидой РФС.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!