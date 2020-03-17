"Перенос Евро — это правильно. Сейчас главное — это здоровье всех, а проведение массовых мероприятий и полные стадионы болельщиков — это большой риск. Как футболисту мне жаль, что такой большой футбольный праздник откладывается. Но, повторюсь, главное — здоровье. Будем надеяться, что скоро все закончится", — приводит слова Баринова пресс-служба "железнодорожников".
Сегодня УЕФА объявил о переносе матчей чемпионата Европы на лето следующего года из-за распространения коронавируса. Европейское первенство по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го года.
РПЛ сегодня так же была приостановлена. Матчей в чемпионате России не будет, как минимум до 10-го апреля.
"Локомотив" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 41 очко. От лидирующего в лиге "Зенита" команда Юрия Семина отстает на 10 очков.
Баринов: перенос Евро - это правильно. Главное - здоровье
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал перенос чемпионата Европы на 2021-й год.
Фото: Rusfootball.info
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