"Я очень расстроен в связи с последними новостями о переносе чемпионата Европы. Мы с болельщиками долго шли к этой цели, живя мечтой о финальной части турнира. Обидно, что это лето пройдет без главного праздника года. Но в то же время мы должны понимать всю важность этой ситуации и заботиться о своих родных и о болельщиках, потому что здоровье превыше всего. Во всем нужно находить плюсы, и все делается по воле Всевышнего", — сказал Ахметов в эфире телеканала "Матч ТВ".
В сезоне 2019/2020 Ильзат Ахметов провёл 30 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил в них 4 гола и стал автором 3-х результативных передач.
Напомним, что сегодня УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы на лето 2021-го года из-за распространения коронавируса. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го года.
Также сегодня было объявлено, что матчи РПЛ приостановлены до 10-го марта по той же причине.
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Ахметов: очень расстроен переносом чемпионата Европы
Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал новость о переносе чемпионата Европы на лето 2021-го года.
Фото: Rusfootball.info
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