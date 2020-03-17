Гандбольный клуб "Спартак" будет выступать под названием ЦСКА, сообщает пресс-служба москвичей.
"Наша главная задача - это популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом. К сожалению, эффективно продолжать эту деятельность под брендом "Спартак" мы больше не можем", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Также ЦСКА теперь будет называться и молодежная команда "Спартака".
Гандбольный "Спартак" был основан три года года. Красно-белые два раза становились серебряным призером чемпионата России.
Гандбольный "Спартак" переименован в ЦСКА
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