Аршавин намерен уменьшить алименты, которые выплачивает на троих детей от Барановской

Как сообщает СтарХит , бывший капитан " Зенита " и сборной России Андрей Аршавин обратился в суд Санкт-Петербурга с иском к бывшей гражданской жене Юлии Барановской.

Отмечается, что Аршавин намерен уменьшить выплаты по алиментам на содержание трех своим детей - 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.



Аршавин несколько лет назад должен был выплачивать 5 миллионов рублей в месяц, однако после завершения карьеры и падения доходов алименты выплачивались в размере 300 тысяч рублей на каждого ребенка.