Айдамиров: игроки "Ахмата" не собираются сдавать тест на коронавирус

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что игроки команды не будут сдавать тесты на коронавирус.
ФК "Ахмат"
По его словам, пока никаких симптомов для этого нет.

"Игроки "Ахмата" не собираются сдавать тест на коронавирус. Зачем? Если симптомов нет, появятся — сдадим. Зачем панику наводить? Пока же не планируем этого делать", - цитирует Айдамирова Sport24.

Напомним, из-за коронавируса вчера был приостановлен чемпионат России на 10-го апреля. Также стало известно, что чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год.

На сегодняшний день известно, что в мире уже более 200 000 случаем заражения. Число погибших достигло почти 8000, выздоровевших - 82 000.


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Теги: Айдамиров Ахмат
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