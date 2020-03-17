По его словам, пока никаких симптомов для этого нет.
"Игроки "Ахмата" не собираются сдавать тест на коронавирус. Зачем? Если симптомов нет, появятся — сдадим. Зачем панику наводить? Пока же не планируем этого делать", - цитирует Айдамирова Sport24.
Напомним, из-за коронавируса вчера был приостановлен чемпионат России на 10-го апреля. Также стало известно, что чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год.
На сегодняшний день известно, что в мире уже более 200 000 случаем заражения. Число погибших достигло почти 8000, выздоровевших - 82 000.
Айдамиров: игроки "Ахмата" не собираются сдавать тест на коронавирус
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что игроки команды не будут сдавать тесты на коронавирус.
ФК "Ахмат"
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