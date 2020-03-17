Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, что иностранные футболисты не покинут расположение команды из-за коронавируса.
"Важно здоровье не только спортсменов, но и самой нации! Что тут говорить? Легионеров не будем отпускать, все будут находиться в расположении на карантинном режиме. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Естественно, футболисты не будут лежать на боку. Они будут находиться либо дома, либо по мере возможности тренироваться", - цитирует Рубашко Sport24.
Напомним, из-за коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае.
Гендиректор "Сочи": важно здоровье не только спортсменов, но и самой нации
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