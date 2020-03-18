"Очень актуально! Советую посмотреть всем!" — написал Дзюба о фильме "Заражение" (2011-го года выпуска).
Фильм снят режиссёром Стивеном Содербергом. В картине показывается, как организация здравоохранения борется с распространением смертельного вируса.
В РПЛ 2019/2020 на счету Артема Дзюбы 13 голов и 10 результативных передач в 21-м матче за "Зенит".
"Сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице нашего чемпионата, набрав 50 очков. Идущий вторым "Локомотив" отстает на 9 очков.
Напомним, что в настоящий момент сезон РПЛ приостановлен из-за распространения коронавируса. Матчей не будет, как минимум, до 10-го апреля.
Дзюба посоветовал всем посмотреть фильм об эпидемии вируса
Форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба в своём Instagram-аккаунте посоветовал посмотреть фильм о заражении человечества смертельным вирусом.
Фото: Rusfootball.info
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