"В связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги ФК «Спартак-Москва» принял решение приостановить тренировки первой команды на базе в Тушине до 26 марта", — сообщает пресс-служба "красно-белых".
Игроки "Спартака" переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе.
Напомним, что матчи чемпионата России были приостановлены до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает восьмое место, набрав 28 очков. В 22-м туре подопечные Доменико Тедеско на выезде обыграли "Оренбург" - 3:1.
"Спартак" не будет тренироваться ближайшую неделю из-за паузы в РПЛ
Московский "Спартак" приостановил тренировки на неделю в связи с перерывом в РПЛ из-за коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
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