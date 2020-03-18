Футболисты "Уфы" ушли в двухнедельный отпуск с сегодняшнего дня. Пресс-служба клуба сообщает, что игроки возобновят тренировки 2-го апреля.
Казанский "Рубин" приостановил свои тренировки на 5 дней. Главный тренер команды Леонид Слуцкий сообщил, что весь персонал клуба сдаст тест на коронавирус.
Ранее о приостановке тренировок объявил "Спартак", "Зенит", и некоторые другие команды РПЛ.
Напомним, что вчера было объявлено об остановке всех турниров РФС до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
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"Уфа" и "Рубин" приостановили тренировки вслед за другими клубами РПЛ
Футбольные клубы "Уфа" и казанский "Рубин" прекратили тренироваться из-за перерыва в чемпионате России.
Фото: premierliga.ru
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