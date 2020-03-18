"Первоочередное качество – играть надо хорошо, оказывать влияние на коллектив. Так получилось, что, когда пришёл Фабио Капелло на переговоры относительно каких-то бонусов, выдвинули меня и Игоря Денисова. Мы просили не для команды, а больше для персонала. Команда и так неплохо получает. Капелло пришёл со своими помощниками, а от российской стороны оставался Сергей Овчинников, мимо которого прошли бонусы. Мы попросили за него. Затем в какой-то момент Денисов получил травму, и я стал играть", — цитирует Широкова "Чемпионат".
Роман Широков выступал за сборную России в период с 2008-го по 2016-й год.
В составе национальной команды Широков провёл 57 матчей, в которых забил 13 мячей. Широков принимал участие в двух чемпионатах Европы (2008, 2012). На Евро-2008 в составе сборной России Широков завоевал бронзовую медаль.
Широков рассказал, как он был назначен капитаном сборной России
Экс-футболист сборной России Роман Широков рассказал, каким образом стал капитаном национальной команды.
Фото: ФК "Динамо"
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