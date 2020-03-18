"Арбитры были готовы к этому решению. На мой взгляд, оно правильное, потому что футбол и любой вид досуга остается на втором месте, пока люди озабочены своим здоровьем. Прежде всего в зоне риска оказались люди старшего поколения. Мы должны проявить максимальную заботу друг о друге и сделать все, чтобы вирус отступил", — цитирует Карасева "Р-Спорт".
Напомним, что вчера в СМИ появлялась информация, что некоторые российский судьи испытывают финансовые проблемы и вынуждены занимать деньги из-за приостановки футбольных матчей в России. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
В России приостановлены все футбольные матчи, проходящие под эгидой РФС, как минимум, до 10-го апреля.
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Карасев: российские судьи были готовы к приостановке РПЛ из-за коронавируса
Российский футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, что судьи были готовы к приостановке РПЛ из-за коронавируса.
Фото: Getty Images
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