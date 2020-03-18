Широков: были мысли пойти в Госдуму

Экс-игрок сборной России Роман Широков сообщил, что может принять участие в выборах в Государственную Думу РФ в 2021-м году.
Фото: РИА Новости
"Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь.

Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этому. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых.

Сейчас они идут туда осознанно, хотят что-то сделать. Получается или нет – это второй вопрос. Но то, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть – это факт", — цитирует Широкова "Спорт-Экспресс".

Роман Широков завершил свою игровую карьеру в 2016-м году. Он известен выступлениями за "Зенит", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА и многие другие российские клубы.

За сборную России Роман Широков провёл 57 матчей, в которых отметился 13-ю забитыми мячами и стал в её составе бронозовым призёром чемпионата Европы 2008-го года.

По завершении карьеры игрока Широков работал в "Химках" и "Динамо" на должности спортивного директора.


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Теги: Широков
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