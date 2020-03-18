"Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь.
Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этому. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых.
Сейчас они идут туда осознанно, хотят что-то сделать. Получается или нет – это второй вопрос. Но то, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть – это факт", — цитирует Широкова "Спорт-Экспресс".
Роман Широков завершил свою игровую карьеру в 2016-м году. Он известен выступлениями за "Зенит", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА и многие другие российские клубы.
За сборную России Роман Широков провёл 57 матчей, в которых отметился 13-ю забитыми мячами и стал в её составе бронозовым призёром чемпионата Европы 2008-го года.
По завершении карьеры игрока Широков работал в "Химках" и "Динамо" на должности спортивного директора.
Широков: были мысли пойти в Госдуму
Экс-игрок сборной России Роман Широков сообщил, что может принять участие в выборах в Государственную Думу РФ в 2021-м году.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!