"Тема действительно достаточно серьёзная. Потому что никто до конца не понимает и не знает, что обрушилось на нас всех. Понятно одно – есть определённая вирусная инфекция, которая может повлечь за собой различные тяжёлые периоды заболевания, включая летальный исход. Распространение вируса идёт со страшной скоростью, и впервые за мою практику я слышу слово "пандемия". Естественно, что в таких условиях следует пытаться минимизировать любые контакты. Спортивные соревнования — это огромные скопления людей, поэтому, чтобы не было цепной реакции, принято решение их остановить. На мой взгляд, абсолютно правильное.
Боюсь, что 10 апреля чемпионат России не возобновится. Пока не вижу положительной динамики, положительной тенденции, а значит, что же должно произойти такое, чтобы мы начали играть в эти сроки? Только резкое изменение ситуации – появление эффективных лекарств против вируса, снижение числа заразившихся и заболевших. Так что сильно сомневаюсь в заявленных сроках", — цитирует Ярдошвили официальный сайт "Динамо".
Напомним, что вчера было принято решение о приостановке матчей российской Премьер-лиги, как минимум, до 10-го апреля.
Врач "Динамо": боюсь, что 10 апреля чемпионат России не возобновится
Врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили прокомментировал распространения коронавируса в мире.
Фото: ФК "Динамо"
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