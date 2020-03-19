"У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено", — говорится в заявлении пресс-службы "сине-бело-голубых".
Вчера сообщалось, что игроки и тренерский штаб "Зенита" сдадут тесты на наличие вируса COVID-19.
Напомним, что тренировки в "Зените" были приостановлены из-за пауз в РПЛ, в связи с распространением коронавируса.
После 22-х туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая ближайших преследователей "Локомотив" и "Краснодар" на 9 очков.
В 22-м туре подопечные Сергея Семака на своём поле разгромили "Урал" со счётом 7:1.
Ни у кого из футболистов "Зенита" не обнаружено коронавируса
Фото: ФК "Зенит"
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