Игрокам "Спартака" запретили покидать Москву и Московскую область

Руководство "Спартака" запретило своим футболистам покидать пределы Москвы и Подмосковья.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Данный запрет будет иметь силу до 26-го марта. Покидать свои дома не запрещено, но рекомендуется не покидать его на долгое время.

Вчера стало известно, что футболисты "Спартака" приостановили тренировки до 26-го марта.

В настоящий момент игроки постоянно находятся на связи, чтобы в необходимом случае прибыть в расположении клуба.

Напомним, что матчи РПЛ приостановлены, как минимум, до 10-го апреля.

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 22-х туров, набрав 28 очков. В последнем матче перед перерывом подопечные Доменико Тедеско обыграли на выезде "Оренбург" со счётом 3:1.


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Теги: Спартак Коронавирус
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