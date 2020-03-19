Президент "Урала": поддерживаю идею Федуна о ФФП. Сократить зарплаты футболистам? В чем ребята виноваты?

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о необходимости отмены ФФП.
Фото: "СЭ"
"Поддерживаю идею Федуна по поводу ФФП. Ввести налоговые каникулы? Конечно, я только за. Но в нашей стране это сложно сделать. Не представляю, как это будет выглядеть на практике, как это все воплотить. Хотя, безусловно, нам нужны льготы. Соревнования приостановлены. Где нам деньги зарабатывать? На чем?

Сократить зарплаты футболистам? Как это возможно? В чем ребята виноваты? Мы как платили, так и будем платить. По регламенту не можем понизить временно зарплаты. Игроки просто обратятся в ФИФА в противном случае. Мы еще попадем на судебные расходы", — цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун выступил с заявлением о необходимости отмены правила финансового фэир-плей, в связи с отменой матчей по причине коронавируса.

В настоящее время матчи чемпионата России по футболу приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

В России зафиксировано 147 случаев инфицирования вирусом COVID-19.

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Теги: Урал Иванов Коронавирус
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