Канделаки: смерть даже одного человека не может оправдать удовольствие тысяч

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала отмену спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса.
Фото: "Российская газета"
"Количество архивных материалов и околоспортивного контента достаточно велико для того, чтобы телеканал заполнял свою сетку интересным контентом, хотя, разумеется, прямых трансляций спортивных событий ничего не заменит.

Ну а запрет спортивных соревнований – адекватная мера, ведь смерть даже одного человека, поймавшего коронавирусную инфекцию на спортивной арене, не может оправдать удовольствие тысяч людей от посещения стадиона", — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что телеканал "Матч ТВ" в период отсутствия прямых трансляций спортивных событий, отмененных из-за распространения коронавируса, будет показывать повторы передач и спортивных мероприятий.

На сегодняшний день в мире известно о более чем 200 000 человек, инфицированных коронавирусом. Скончалось от вируса COVID-19 более 9000 человек.

Футбольные матчи приостановлены во всех ведущих европейских чемпионатах. Матчи РПЛ также находятся на паузе, как минимум, до 10-го апреля.


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Теги: Канделаки Матч ТВ Коронавирус
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