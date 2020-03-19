"В таком возрасте, если потерять больше года, потом очень сложно вернуться на прежний уровень. Но Саша вернулся! И вернулся блестяще. Именно благодаря Кокорину "Сочи" сейчас находится не на последнем месте, а в середине таблицы. И Саша — лучший нападающий России на данный момент. Да, пока он не все моменты использует, но это дело времени.
Кокорин сейчас в очень хорошем тонусе, видно, что он соскучился по футболу. Думаю, люди, болельщики будут за то, чтобы вернуть Сашу в сборную. Тем более что до чемпионата Европы уже не пара месяцев, а больше года", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
Александр Кокорин перешёл в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Зенита". Действующий контракт футболиста с "сине-бело-голубыми" заканчивается в июне текущего года.
В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Сегодня, 19-го марта, Александру Кокорину исполнилось 29 лет.
"Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.
Ловчев: Кокорин - лучший нападающий в России на данный момент
Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал форму нападающего "Сочи" Александра Кокорина в первых матчах весенней части сезона.
Фото: РИА Новости
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