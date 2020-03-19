Генич - о паузе в РПЛ: щекотливый момент для комментаторов — у многих зарплата зависит от выработки

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич рассказал, как отражается отмена футбольных матчей из-за коронавируса на его деятельности.

Фото: "Чемпионат"