Генич - о паузе в РПЛ: щекотливый момент для комментаторов — у многих зарплата зависит от выработки

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич рассказал, как отражается отмена футбольных матчей из-за коронавируса на его деятельности.
Фото: "Чемпионат"
"Щекотливый момент для комментаторов — у многих зарплата напрямую зависит от выработки. А если ты ее не делаешь, то это заметно влияет на финансовую составляющую. Сейчас нет трансляций — соответственно, ты недополучаешь денег.

Это как у арбитров. Недавно читал, что у них существует такая же проблема: им платят за количество игр. То есть существует небольшая фиксированная зарплата, а итоговая сумма зависит от работы на матчах. Теперь этих матчей нет и в ближайшее время не будет. Но по сравнению с тем, что происходит в мире, наши трудности — капля в море.

При этом я категорически против идеи заканчивать РПЛ и принимать текущее положение команд. Потому что ситуация аховая, но не фатальная. Евро-2020 перенесли — и это суперважно. Стало быть, чемпионаты могут подвинуться — УЕФА в этом отношении идет на достаточно серьезный шаг. Завершить все национальные чемпионаты до 30 июня — вполне реально", — цитирует Генича "Матч ТВ".

В настоящий момент матчи чемпионата России по футболу приостановлены, минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

Игры ведущих европейских чемпионатов и встречи еврокубков также отменены по той же причине.


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Теги: Генич Матч ТВ
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