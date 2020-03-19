"С голоду не пухнем, на прилавках всё есть". Панюков - о распространении коронавируса

Нападающий "Урала" Андрей Панюков рассказал о том, как приостановка чемпионата России из-за коронавируса отразилась на его жизни.

Фото: ФК "Урал"