"С голоду не пухнем, на прилавках всё есть". Панюков - о распространении коронавируса

Нападающий "Урала" Андрей Панюков рассказал о том, как приостановка чемпионата России из-за коронавируса отразилась на его жизни.
Фото: ФК "Урал"
"Лично для меня нет плюсов в остановке РПЛ. Лучше играть, тем более мы сейчас должны играть в 1/4 Кубка, не менее интересного турнира.

Я не сталкивался с отсутствием каких-либо товаров в магазинах, но наблюдал, как бабушки в магазинах скупают все крупы и масло. В Екатеринбурге относительно спокойно, с голоду пока не пухнем, на прилавках все есть.

Трудно ли будет снова вкатываться в сезон после паузы? У нас будут тренировки, поэтому будем в тонусе. Надеюсь, трудностей не возникнет", — цитирует Панюкова Sport24.

Андрей Панюков выступает за "Урал" с 2018-го года, перейдя из "Зенита" сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. За его переход "Урал" заплатил 300 тысяч евро.

В РПЛ 2019/2020 Панюков забил 4 гола и отдал одну результативную передачу в 17-ти матчах за "Урал".

Екатеринбуржцы занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 25 очков.

В России до 10-го апреля приостановлены все футбольные турниры, которые проводятся под эгидой РФС, из-за распространения коронавируса.


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Теги: Панюков Урал Коронавирус
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