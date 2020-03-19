"Что происходит в городах России? Все как обычно. Кафе забиты, метро забито. Даже улицы. Здесь вирус тоже постепенно распространяется. Официально. Больше всего я был удивлен игрой в Ростове в прошлое воскресенье. Атмосфера меня немного напугала: стадион был полон.
Сейчас чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Но тренировки продолжаются. Безумие", – цитирует Хёведеса t-online.de.
Сегодня главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин рассказал, что в клубе нормально протекает тренировочный процесс, несмотря на приостановку РПЛ из-за коронавируса.
Все российские футбольные турниры, проходящие под эгидой РФС, приостановлены до 10-го апреля.
В нынешнем сезоне Бенедикт Хёведес принял участие в 18-ти матчах РПЛ в составе "Локомотива".
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от лидирующего "Зенита" равно девяти очкам.
Хёведес: безумие! Чемпионат приостановлен, но тренировки продолжаются
Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес прокомментировал распространение коронавируса в России.
Фото: Rusfootball.info
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