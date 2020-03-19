Федун: три кризиса пережили и четвертый переживем

Владелец "Спартака" Леонид Федун, являющийся совладельцем "Лукойла", заявил, что Россия сможет пережить очередной экономический кризис.
Фото: РИА Новости
"Я сказал следующее. Что никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы — 500 миллионов. Все! Просто вопрос — зачем?

Надо пытаться через какое-то время начать договариваться с ОПЕК. Три кризиса пережили и четвертый переживем", — цитирует Федуна "КП".

Сегодня Леонид Федун заявил, что курс рубля будет падать и дальше, поэтому реальные доходы населения страны также упадут.

6-го марта Россия отказалась присоединиться к новому договору с ОПЕК о снижении добычи нефти. Как следствие, цены на нфеть резко упали и снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.

На прошлой неделе стало известно, что Федун и Вагит Алекперов из-за падения курса рубля и нефтяных котировок потеряли более 3-х миллиардов долларов.


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Теги: Федун Спартак
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