"Cпартак" закрыл кассы до 10 апреля

? Билетные кассы на стадионе «Открытие Арена» не будут работать с 20 марта по 10 апреля

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По вопросам покупки и возврата билетов вы можете обращаться в call-center клуба по номеру +7 (495) 111-19-22 ?

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? До скорых встреч!

?#ОставайтесьДома #CoronaOut pic.twitter.com/tfklmEkPPe — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 19, 2020

Это связано с пандемией коронавируса в мире. Покупку и продажу билетов можно будет осуществить звонком в колл-центр.Напомним, руководство РПЛ приостановило чемпионат до 10 апреля.