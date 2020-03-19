- Есть люди, обладающие даром слова, способностью убеждать. Вожаки по натуре. Это не про меня. Я из тех, кто берет лопату и копает. Молча.
Руководители клуба искали человека, который будет лидером и на поле, и в раздевалке. С этой ролью я не справился. Как теперь понимаю, и не мог справиться — в силу характера, - цитирует Кудряшова "СЭ".
32-летний Кудряшов с января нынешнего года выступает за "Антальяспор". В составе турецкого клуба защитник провёл девять матчей и отдал две голевые передачи.
Кудряшов - об уходе из "Сочи": нужен был лидер. Это не про меня
Экс-защитник "Сочи" Фёдор Кудряшов рассказал, почему покинул клуб спустя полгода после подписания контракта.
Источник: Сборная России
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