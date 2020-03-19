Именно в эту дату заканчивается остановка чемпионата, которая связана с пандемией коронавируса в мире.
- Что касается предложения Федуна закончить сезон РПЛ и распределить места согласно таблице, то на данный момент вероятность того, что чемпионат будет доигран, есть. Мы хотим играть, хотелось бы, чтобы было именно так.
Если брать мои личные ощущения, 10 апреля мы не начнём. Более оптимистичное ожидание — конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже, - цитирует Семака "Чемпионат".
Также специалист добавил, что Евро-2020 перенесли правильно, потому что его можно было перенести в отличие от чемпионатов стран.
Семак оставил прогноз на то, когда сезон в РПЛ будет продолжен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что чемпионат России не продолжится 10 апреля.
Источник: Rusfootball.info
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