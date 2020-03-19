- Когда Акинфеева в первый раз увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать — для меня он Игорем Владимировичем был: "Доброе утро!", "Приятного вам аппетита". Сейчас тоже могу назвать по имени-отчеству, но уже больше в шутку. Команда у нас добрая, общительная, никто ни на кого косо не смотрит. Все на позитиве, шутим друг над другом, - цитирует Дивеева "Чемпионат".
20-летний Дивеев моложе Акинфеева на 13 лет. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.
Трансфер экс-игрока "Уфы" обошёлся ЦСКА летом 2019 года в 1,5 млн евро.
Дивеев: когда Акинфеева в первый раз увидел, у меня ноги трястись начали
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал про общение с вратарем команды Игорем Акинфеевым.
Источник: Сборная России
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!