- Пока в Оренбурге всё нормально, ни одного заражённого. Но думаю, что это дойдёт и сюда. Если будет карантин, то это будет большой проблемой. Без футбола нам тяжело, придётся заново набирать форму, - цитирует Деспотовича "Чемпионат".
Сербский форвард добавил, что в Оренбурге остались лишь легионеры, а все остальные футболисты разлетелись по домам. Игроки получили по пять дней выходных.
В нынешнем сезоне 28-летний Деспотович забил восемь голов в 20 матчах чемпионата России.
Деспотович: пока здесь всё нормально, но думаю, что коронавирус дойдёт и до Оренбурга
Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович считает, что коронавирус доберётся и до Оренбурга.
Источник: ФК "Оренбург"
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