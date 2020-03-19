Деспотович: пока здесь всё нормально, но думаю, что коронавирус дойдёт и до Оренбурга

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович считает, что коронавирус доберётся и до Оренбурга.

Источник: ФК "Оренбург"