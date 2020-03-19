Напомним, из-за неё чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
- Какие меры предосторожности принимаю в связи с пандемией? Такие же, как и все вокруг: тщательно мою руки; если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше — остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас, - цитирует бразильца пресс-служба "Зенита".
23-летний Малком в нынешнем сезоне провёл пять матчей в РПЛ, забил гол и отдал передачу.
Малком рассказал, как ходит в магазин за продуктами из-за угрозы коронавируса
Нападающий "Зенита" Малком рассказал о трудностях, связанных с пандемией коронавируса.
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