Малком рассказал, как ходит в магазин за продуктами из-за угрозы коронавируса

Нападающий "Зенита" Малком рассказал о трудностях, связанных с пандемией коронавируса.
Напомним, из-за неё чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.

- Какие меры предосторожности принимаю в связи с пандемией? Такие же, как и все вокруг: тщательно мою руки; если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше — остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас, - цитирует бразильца пресс-служба "Зенита".

23-летний Малком в нынешнем сезоне провёл пять матчей в РПЛ, забил гол и отдал передачу.


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Теги: Зенит Малком Коронавирус
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