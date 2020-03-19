Они связаны с пандемией коронавируса в мире.
- Я считаю, что такой ажиотаж вредит. Запасы у нас в достатке, но только если все будут к этому относиться без паники. Иначе магазинам будет сложно выстраивать логистическую цепочку. Лично мы впрок не закупаемся, покупаем то, что заканчивается. Запасов не делаем.
Паники нет. Даже если кто-то заболеет, то в этом нет никакого криминала. Нужно просто уменьшить количество людей, которые могут заболеть. Главное — исключить категорию людей, для которых этот вирус может быть очень опасным, - цитирует Семака "Чемпионат".
Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. В первый же сезон специалист привёл клуб к победе в чемпионате России. В сезоне 2019/20 "Зенит" идёт первым после 22 туров, набрав 50 очков.
Семак - о массовой закупке продуктов: я считаю, что такой ажиотаж вредит
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о своём отношении к массовым закупкам у россиян.
Источник: ФК "Зенит"
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