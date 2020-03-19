Она связана с пандемией коронавируса в мире.
- Вчера Шамиль Камилович [Газизов] собрал нас, сказал, что до 2 числа нам всем нужно быть дома, иностранцам не выезжать. Но у меня в Молдавию въезд запрещен. Нам дали программу, по которой мы должны заниматься дома. Мы все профессионалы, мы будем готовиться в домашних условиях. Продукты нам доставляют домой, у меня есть друзья, которые работают в ресторане, поэтому с этим проблем нет. Пока паники нет, посмотрим, как будет дальше, - цитирует футболиста пресс-служба "Уфы".
На данный момент в России зафиксировано около 200 случаев заражения коронавирусом, пять людей вылечились. В Башкортостане случаев заражения коронавирусов нет.
Карп - о пандемии коронавируса: пока паники нет, посмотрим, как будет дальше
Полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп рассказал, как поддерживает форму во время паузы в чемпионате.
Источник: ФК "Уфа"
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