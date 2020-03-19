Карп - о пандемии коронавируса: пока паники нет, посмотрим, как будет дальше

Полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп рассказал, как поддерживает форму во время паузы в чемпионате.

Источник: ФК "Уфа"

Она связана с пандемией коронавируса в мире.



- Вчера Шамиль Камилович [Газизов] собрал нас, сказал, что до 2 числа нам всем нужно быть дома, иностранцам не выезжать. Но у меня в Молдавию въезд запрещен. Нам дали программу, по которой мы должны заниматься дома. Мы все профессионалы, мы будем готовиться в домашних условиях. Продукты нам доставляют домой, у меня есть друзья, которые работают в ресторане, поэтому с этим проблем нет. Пока паники нет, посмотрим, как будет дальше, - цитирует футболиста пресс-служба "Уфы".



На данный момент в России зафиксировано около 200 случаев заражения коронавирусом, пять людей вылечились. В Башкортостане случаев заражения коронавирусов нет.