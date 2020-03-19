Ари - о словах про заниженное число зараженных в России: бразильские СМИ меня неправильно поняли

Нападающий "Краснодара" Ари опроверг свои слова про число зараженных коронавирусом в России.
Источник: ФК "Краснодар"
Ранее русский бразилец заявил, что государство в России уменьшает количество зараженных в стране и вообще, в России уже были зафиксированы смертельные исходы от коронавируса.

- Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало заражённых, но при этом приняты такие большие меры предосторожности, что это меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду. Это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону, - цитирует футболиста "Чемпионат".


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Теги: Краснодар Ари Коронавирус
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