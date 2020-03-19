Сезон в РПЛ остановлен до 10 апреля.
- Не вижу плюсов в приостановке РПЛ. Лучше играть, тем более, мы сейчас должны играть в 1/4 финала Кубка, не менее интересного турнира. Не знаю, раздута или нет ситуация с коронавирусом, но люди умирают. Мы судим только исходя из того, что видим и читаем в СМИ. А насколько это всё серьёзно, простые люди, мне кажется, не знают. Только паникуют, - цитирует футболиста "Чемпионат".
Также Панюков отметил, что не сталкивался в Екатеринбурге проблем с продовольствием, но видел ажиотаж на крупы и масло у бабушек.
В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей в чемпионате России и забил четыре гола.
Панюков: не вижу плюсов в приостановке РПЛ
Нападающий "Урала" Андрей Панюков высказался касаемо остановки чемпионата России во время пандемии коронавируса.
Источник: ФК "Урал"
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