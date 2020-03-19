Ткаченко ранее заявил, что общался с наставником "Вест Хэма" Дэвидом Мойесом по поводу трансфера Фёдора Смолова в английскую команду. Во время разговора, по словам агента, Мойес назвал Билялетдинова "плохим футболистом" и, возможно, из-за этого не хотел видеть в своей команде Смолова.
- Без понятия, правда ли это. С Мойесом отношения у нас были в порядке, никаких конфликтов не было – обычные рабочие отношения. Даже интересно. Мне кажется, что это всё фольклор от Германа. Просто хочет свою некомпетентность на что-то свалить, - цитирует Билялетдинова "Чемпионат".
35-летний Билялетдинов работал с Мойесом в "Эвертоне" с 2009 по 2012 годы.
Билялетдинов - о словах Ткаченко: мне кажется, что это всё фольклор от Германа
Экс-полузащитник "Эвертона" Динияр Билялетдинов прокомментировал слова агента Германа Ткаченко.
Источник: getty images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!