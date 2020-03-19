"Мягко говоря, дебют вышел не очень. Я вышел правым центральным защитником, а Сергей Богданович Семак знал, что я дебютирую. Дзюба начал игру возле Аликина, потом его к лавке подозвали, и он стал возле меня. Они и начали грузить мяч в мою зону. Два гола через этот фланг к нам и пришли. Можно сказать, «мои» голы, до сих пор перед глазами стоят. Ничего, на ошибках учатся.
Потолкались ли с Дзюбой? Один забег был – он меня хватал, я его, но до мяча никто не добрался – в аут ушёл. Пытался его вывести из себя – тычками, захватами. Артём кипятился: "Молодой, аккуратнее". Разозлил его на свою голову", - цитирует Дивеева "Чемпионат".
20-летний Дивеев выступает за ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат "Уфе".
Дивеев рассказал, как пытался вывести Дзюбу во время матча с "Зенитом"
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о соперничестве с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой во время очного матча этих команд.
ПФК ЦСКА
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