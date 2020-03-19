Юниоры "Рубина" летели в одном самолете с зараженным коронавирусом волейболистом "Зенита"

Футболисты молодежной команды "Рубина" (U-17) летели в одном самолете с зараженным коронавирусом волейболистом "Зенита" Ирвином Нгапетом.
© EPA/GREGOR FISCHER
По данным "Бизнес-Online", 11 марта игроки возвращались из Москвы и вместе с ними на одном рейсе летел Нгапет, которой заразился коронавирусом.

У игроков и персонала команды по прилету взяли анализы и призвали их находиться дома на карантине. Результаты анализов пока неизвестны.


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Теги: Рубин Коронавирус
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