Федун: я и Галицкий – единственные, для кого футбол это не просто палево денег, а попытка бизнеса

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал приостановку РПЛ из-за положения, связанного с распространением коронавируса.
Фото: РИА Новости
"Я и Галицкий – единственные бизнесмены в футболе. Для которых это не просто палево денег, а попытка бизнеса. С точки зрения затрат, бизнеса, конечно, чемпионат надо остановить.

Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому обратиться за налоговыми каникулами, обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее. Это я хочу обсудить с господином Дюковым", — цитирует Федуна РБК.

Ранее стало известно, что Леонид Федун совместно с Вагитом Алекперовым потеряли более 3-х миллиардов долларов из-за падения цены на нефть и курса рубля. Это произошло вследствие того, что Россия вышла из сделки с ОПЕК о снижении добычи нефти.

В настоящий момент сезон в российской Премьер-лиге приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса. По этой же причине остановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.


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Теги: Федун Спартак Галицкий Краснодар
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