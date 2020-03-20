Президент "Урала": у нас все контракты в рублях, мы будем выполнять свои обязательства

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал финансовые трудности в клубе, связанные с паузой в чемпионате из-за коронавируса.
Фото: "СЭ"
"У нас сейчас нет матчей, и зарабатывать стало намного сложнее. Думаю, что это действительно разумный шаг – освободить от налогов до мая спортивные клубы. Нам станет немного легче.

Давайте немного подождем. Я думаю, что скоро может все успокоиться. У нас все контракты в рублях, и мы будем выполнять свои обязательства в рублях", — цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, что в настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.

В связи с паузой в РПЛ владелец "Спартака" Леонид Федун выступил с заявлением о необходимости отмены правила финансового фэир-плей, а также предложил ввести налоговые каникулы.

Григорий Иванов поддержал идею Федуна, но добавил, что в нашей стране это будет сложно осуществить.


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