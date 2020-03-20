Президент "Урала": у нас все контракты в рублях, мы будем выполнять свои обязательства

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал финансовые трудности в клубе, связанные с паузой в чемпионате из-за коронавируса.

Фото: "СЭ"