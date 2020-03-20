"В России, по официальным данным, до сих пор известно только о 114 случаях заражения коронавирусом. Это, по словам Путина, связано с серьезными профилактическими мерами в регионах, а также по всей стране в первые недели глобального распространения вируса.
Даже тот, кто не блистает умом, понимает, что реальное число должно быть значительно выше. Ведь только с этой недели закрыли все границы на ближайшие два месяца", — написал Хёведес в своем блоге на сайте T-Online.de.
Хёведес опубликовал эту заметку 18-го марта, а на сегодняшний день в России официально известно о 199 случаев заражения коронавирусом.
Ранее 32-летний немецкий защитник назвал безумием то, что "Локомотив" продолжает тренироваться, несмотря на то, что матчи РПЛ остановлены из-за распространения коронавируса до 10-го апреля.
Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин заявил, что не общался с Хёведсом по этому поводу.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков. В 22-м туре московский клуб на выезде обыграл "Ростов" со счётом 3:1.
Хёведес: даже тот, кто не блистает умом, понимает, что зараженных в России больше, чем говорит Путин
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес прокомментировал ситуацию в России, связанную с распространением коронавируса.
Фото: Rusfootball.info
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