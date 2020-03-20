Рами: в Сочи не сдерживают распространение коронавируса

Французский защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал в интервью французскому изданию, как в России обстоят дела с распространением коронавируса.
Фото: ПФК "Сочи"
"Чемпионат был приостановлен. Лично я думаю, что он продлится дольше, чем ожидается. Хорошо, что я слушал врачей и задумался заранее о мерах предосторожности, потому что в Сочи не сдерживают распространение коронавируса, хотя у нас были указания от клуба избегать мест с большим количеством людей.

Проблема заключается в том, что сейчас сложно вернуться во Францию. У меня есть контракт с "Сочи". Мне 34 года... Никогда не знаешь, беря во внимания эти карантины, что будет дальше. Я боюсь, что не смогу снова выйти на поле. Это трудно, я скучаю по своим детям, но наберусь терпения и посмотрю, что произойдет", — цитирует Рами RMC Sport.

На сегодняшний день в России известно о 199-ти случаях заражения коронавирусом.

Матчи российской Премьер-лиги приостановлены из-за распространения вируса COVID-19, как минимум, до 10-го апреля.

Напомним, что Адиль Рами перешёл в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. В первой части сезона 34-летний защитник выступал за турецкий "Фенербахче".

Рами еще не успел дебютировать в РПЛ за сочинцев, так как не был готов физически и набирал форму.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рами Сочи Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Рами: в Сочи не сдерживают распространение коронавируса 2
Хёведес: даже тот, кто не блистает умом, понимает, что зараженных в России больше, чем говорит Путин 7
"Барселона" может снизить зарплату своим футболистам из-за коронавируса
Немецкий вирусолог: футбол вернется только в следующем году 1
Президент "Урала": у нас все контракты в рублях, мы будем выполнять свои обязательства
Итальянские клубы хотят сократить зарплату футболистам до 30% из-за коронавируса
Федун: я и Галицкий – единственные, для кого футбол это не просто палево денег, а попытка бизнеса 7
Ракитич не захотел переходить в "Ювентус" и намерен вернуться в "Севилью"
Кремль ответил на слова Федуна, назвавшего цену на нефть катастрофической 3
"Интер" готов заплатить 35 млн евро за Толиссо
Нападающий "Карпат": боже, благодарю тебя, что я не москаль (фото) 16
Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Глушаков: до сотки осталось 45 голов - как думаете, добью планку до конца карьеры? 10
Шюррле показал, как поддерживает форму во время карантина (видео) 2
Зидан не покинет "Реал" летом
"Барселона" согласовала переход 19-летнего нападающего "Сан-Паулу" Густаво Майи
"Наши игроки готовы, они не хапуги". В "Ахмате" зафиксируют курс валюты
Холанд стал лучшим молодым игроком Бундеслиги в феврале
Колосков: перенос Евро-2020 отрицательно повлияет на подготовку сборной России
Набиль Фекир попал в сферу интересов "Милана"
Месси принял участие в челлендже с туалетной бумагой (видео) 3
"Лион" пожертвует 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
"Лацио" готов продать Милинковича-Савича за 120 млн евро
Юниоры "Рубина" летели в одном самолете с зараженным коронавирусом волейболистом "Зенита" 2
Почеттино: Мартинес - один из лучших нападающих в мире
В MLS зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Маркиньос принял решение не покидать Париж из-за пандемии коронавируса
Турция сдалась, Белоруссия держится. Каким чемпионатам плевать на коронавирус? 1
Неймар: аплодисменты всем работникам здравоохранения
Левандовски сообщил, что Роналду предлагал перейти ему в "Реал"
Все новости