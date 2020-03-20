Рами: в Сочи не сдерживают распространение коронавируса

Французский защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал в интервью французскому изданию, как в России обстоят дела с распространением коронавируса.

Фото: ПФК "Сочи"

"Чемпионат был приостановлен. Лично я думаю, что он продлится дольше, чем ожидается. Хорошо, что я слушал врачей и задумался заранее о мерах предосторожности, потому что в Сочи не сдерживают распространение коронавируса, хотя у нас были указания от клуба избегать мест с большим количеством людей.



Проблема заключается в том, что сейчас сложно вернуться во Францию. У меня есть контракт с "Сочи". Мне 34 года... Никогда не знаешь, беря во внимания эти карантины, что будет дальше. Я боюсь, что не смогу снова выйти на поле. Это трудно, я скучаю по своим детям, но наберусь терпения и посмотрю, что произойдет", — цитирует Рами RMC Sport.



На сегодняшний день в России известно о 199-ти случаях заражения коронавирусом.



Матчи российской Премьер-лиги приостановлены из-за распространения вируса COVID-19, как минимум, до 10-го апреля.



Напомним, что Адиль Рами перешёл в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. В первой части сезона 34-летний защитник выступал за турецкий "Фенербахче".



Рами еще не успел дебютировать в РПЛ за сочинцев, так как не был готов физически и набирал форму.