Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса в мире. Футболисты перешли на индивидуальные домашние тренировки.
- Если игрок находится в бездействии больше четырех дней, это уже становится проблемой. Понятно, что все сейчас составили для футболистов индивидуальный график работы, чтобы дома они могли заниматься. Но это не специфические игровые упражнения. Тем более речи не идет о тактике, необходимой любому тренеру.
После того как возобновится тренировочный процесс, понадобится около двух недель, чтобы привести игроков в порядок. Мы имеем ситуацию выхода из длительного отпуска, - цитирует Вартапетова "RT".
Врач Вартапетов рассказал, сколько понадобится времени игрокам, чтобы набрать форму после карантина
Экс-руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, сколько футболистам потребуется времени, чтобы набрать форму после карантина.
Источник: ФК "Спартак"
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