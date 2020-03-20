Рами: меня возмутило поведение одного российского журналиста. Он считает, что знает французский, но это не так

Защитник "Сочи" Адиль Рами высказал недовольство о работе одного из российских журналистов.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
- Всем привет. Сейчас я спокоен и уравновешен, но этим утром меня возмутило поведение одного российского журналиста. Он, вероятно, претендует на то, что знает французский, но на самом деле ничего не понял из моего вчерашнего интервью для RMC Sport.

Он сказал сегодня, что Адиль Рами закончит свою карьеру в «Сочи» из-за коронавируса. Это не соответствует реальности! Я этого не говорил! Что я сказал вчера на самом деле? Я не могу вернуться во Францию, чтобы увидеть моих сыновей и мою семью, потому что боюсь застрять где-то из-за карантина или проблем с самолётами. Я предпочитаю оставаться здесь, чтобы переждать это трудное время, связанное со вспышкой коронавируса. И вернуться на поле, чтобы сыграть в футбол в составе «Сочи». Не знаю, что я должен думать об этом журналисте. Но, пожалуйста, сейчас, как мне кажется, не лучшее время, чтобы привлекать к себе внимание, обманом пытаться набрать больше просмотров и улучшить статистику.

Возможно, этот человек просто не понял верно мои слова. Но я лишь прошу о том, чтобы постараться быть немного добрее. Спасибо, ребята, простите за мой скромный английский. Я буду стараться держаться на позитиве и улыбаться. Это важнее.

Пожалуй, это всё. Делайте то, что важно для вас. Не нужно, пожалуйста, переиначивать мои слова, думая о хайпе. Целую вас! Берегите себя, - цитирует Рами "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Сочи".

Напомним, 34-летний француз, являющийся действующим чемпионом мира, пополнил состав сочинской команды в зимнее трансферное окно.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рами Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Луценко - о словах Хеведеса: гостям нашей страны вечно кажется, что русские их обманывают
Рами: меня возмутило поведение одного российского журналиста. Он считает, что знает французский, но это не так
Луценко: есть ощущение, что в Европе ничего нормального не будет. В отличие от России 4
Источник: "Матч ТВ" купил права на показ чемпионата Белоруссии
Ари - о русских девушках: в ночном клубе они сами падают тебе в объятия 4
Крыховяк в пятый раз в этом сезоне признан игроком месяца в "Локомотива"
Источник: если рубль упадет больше, чем на 15%, курс в зарплатах игроков "Спартака" будет зафиксирован 3
Татаев: в Чехии предусмотрен штраф или камера за выход на улицу без маски 4
Источник: в "Ахмате" зафиксировали курс евро до 30 июня
Врач Вартапетов рассказал, сколько понадобится времени игрокам, чтобы набрать форму после карантина
Медведев подчеркнул важность налоговых каникул для "Зенита"
Источник: Смолов не вернётся в Россию на время карантина
Аджоев: иностранные игроки "Арсенала" с пониманием отнеслись к фиксированному курсу рубля
Чистяков восстановился от травмы, полученной от своего одноклубника в игре с ЦСКА
Бистрович: накупил продуктов, чтобы долго не выходить из дома. Дефицита не заметил 1
Рами: в Сочи не сдерживают распространение коронавируса 5
Хёведес: даже тот, кто не блистает умом, понимает, что зараженных в России больше, чем говорит Путин 23
"Барселона" может снизить зарплату своим футболистам из-за коронавируса 1
Немецкий вирусолог: футбол вернется только в следующем году 1
Президент "Урала": у нас все контракты в рублях, мы будем выполнять свои обязательства
Итальянские клубы хотят сократить зарплату футболистам до 30% из-за коронавируса
Федун: я и Галицкий – единственные, для кого футбол это не просто палево денег, а попытка бизнеса 18
Ракитич не захотел переходить в "Ювентус" и намерен вернуться в "Севилью"
Кремль ответил на слова Федуна, назвавшего цену на нефть катастрофической 7
"Интер" готов заплатить 35 млн евро за Толиссо
Нападающий "Карпат": боже, благодарю тебя, что я не москаль (фото) 20
Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Глушаков: до сотки осталось 45 голов - как думаете, добью планку до конца карьеры? 13
Шюррле показал, как поддерживает форму во время карантина (видео) 2
Зидан не покинет "Реал" летом
Все новости