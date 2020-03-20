"Я вам выскажу крамольную мысль: в коронавирусе вообще нет ничего страшного. Это обычная вирусная инфекция, похожая на те, которыми все мы болели неоднократно. Но информационный фон вызывает панику у людей, в том числе в правительствах стран.
Всемирная организация здравоохранения была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины. Но сам по себе он не относится к числу тяжёлых заболеваний с высоким уровнем летальности.
Сравнивать коронавирус с обычным гриппом не совсем правильно. На самом деле грипп — даже более тяжёлый недуг, но с ним мы научились бороться", — цитирует Вартапетова "RT на русском".
В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен из-за распространения коронавируса, как минимум, до 10-го апреля. Практически все клубы прекратили тренировки. Игроки поддерживают физическую форму домашними тренировками.
По актуальным данным число зараженных коронавирусом превысило 250 000 человек. Скончалось от вируса COVID-19 более 10 000 человек.
В России известно о 253-х случаях инфицирования коронавирусом.
Экс-врач "Спартака: в коронавирусе вообще нет ничего страшного
Экс-глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вертапетов прокомментировал ситуацию в России с распространением коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
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