Экс-врач "Спартака: в коронавирусе вообще нет ничего страшного

Экс-глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вертапетов прокомментировал ситуацию в России с распространением коронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
"Я вам выскажу крамольную мысль: в коронавирусе вообще нет ничего страшного. Это обычная вирусная инфекция, похожая на те, которыми все мы болели неоднократно. Но информационный фон вызывает панику у людей, в том числе в правительствах стран.

Всемирная организация здравоохранения была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины. Но сам по себе он не относится к числу тяжёлых заболеваний с высоким уровнем летальности.

Сравнивать коронавирус с обычным гриппом не совсем правильно. На самом деле грипп — даже более тяжёлый недуг, но с ним мы научились бороться", — цитирует Вартапетова "RT на русском".

В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен из-за распространения коронавируса, как минимум, до 10-го апреля. Практически все клубы прекратили тренировки. Игроки поддерживают физическую форму домашними тренировками.

По актуальным данным число зараженных коронавирусом превысило 250 000 человек. Скончалось от вируса COVID-19 более 10 000 человек.

В России известно о 253-х случаях инфицирования коронавирусом.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Вартапетов Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Тут уже не колокольчики звонят, а колокола". Юран - об игроке "Спартака" Шюррле
"Ювентус" и "Наполи" поборются за игрока "Баварии" Толиссо
Нападающий "Вест Бромвича" заболел коронавирусом
Официально: решение о названии чемпионата Европы, который состоится в 2021 году, еще не принято
Филипп: просто шок! "Динамо" и "Боруссия" заплатили за меня 20 миллионов евро 2
Юран: Кокорин вернется в сборную. Он идет по пути Дзюбы 1
Тарасов призвал всех помогать пожилым людям во время пандемии коронавируса 1
Джейдон Санчо - игрок месяца в Бундеслиге 1
"Зенит" запустил "Мой котик челлендж". Первым участником стал Малком (фото) 4
Ари: я сломал барьер. После расизма в адрес Халка и Роберто Карлоса в сборной России появился темнокожий 6
Орлов: "Зениту" помогают "Сочи" и "Спартак", отбирая очки у наших конкурентов 4
Экс-врач "Спартака: в коронавирусе вообще нет ничего страшного 3
"Почему нет, всё возможно". Думбия - о возможном возвращении в ЦСКА 5
Представители "МЮ" начали переговоры по трансферу Лемара из "Атлетико"
УЕФА не будет менять название Евро-2020 2
Луценко - о словах Хеведеса: гостям нашей страны вечно кажется, что русские их обманывают 1
Рами: меня возмутило поведение одного российского журналиста. Он считает, что знает французский, но это не так 4
Луценко: есть ощущение, что в Европе ничего нормального не будет. В отличие от России 8
Источник: "Матч ТВ" купил права на показ чемпионата Белоруссии 5
Ари - о русских девушках: в ночном клубе они сами падают тебе в объятия 8
Крыховяк в пятый раз в этом сезоне признан игроком месяца в "Локомотива"
Источник: если рубль упадет больше, чем на 15%, курс в зарплатах игроков "Спартака" будет зафиксирован 3
Татаев: в Чехии предусмотрен штраф или камера за выход на улицу без маски 4
Источник: в "Ахмате" зафиксировали курс евро до 30 июня
Врач Вартапетов рассказал, сколько понадобится времени игрокам, чтобы набрать форму после карантина
Медведев подчеркнул важность налоговых каникул для "Зенита"
Источник: Смолов не вернётся в Россию на время карантина 1
Аджоев: иностранные игроки "Арсенала" с пониманием отнеслись к фиксированному курсу рубля 1
Чистяков восстановился от травмы, полученной от своего одноклубника в игре с ЦСКА 1
Бистрович: накупил продуктов, чтобы долго не выходить из дома. Дефицита не заметил 1
Все новости