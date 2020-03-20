Орлов: "Зениту" помогают "Сочи" и "Спартак", отбирая очки у наших конкурентов

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру "Зенита" в чемпионате России.
Фото: СДЗД
"Конечно, приятно вспоминать, как "Зенит" играл с "Уралом" (прим. - матч закончился со счётом 7:1 в пользу питерцев). Ты играешь настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник. «Урал» был повержен с первых минут.

Сейчас надо порадоваться за "Зенит", который вышел на пик формы и показал в рамках России замечательный футбол. Феерия голов, на любой вкус. После этого матча у болельщиков хорошее настроение. Девять очков отрыв.

Нам теперь помогает знаете кто? "Сочи" и «Спартак" московский! "Спартак" набирает ход и будет отбирать очки у конкурентов "Зенита" — в этом нет сомнений. То же сделал "Сочи", который обыграл "Краснодар".

Разница – 9 очков, хороший задел. Когда возобновится чемпионат — никто не знает, но дай бог, чтоб скорее", — сказал Орлов в видеоролике на своём ютуб-канале.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22-го тура, набрав 50 очков. Идущий вторым "Локомотив" располагается в девяти очках.

В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен из-за распространения коронавируса.


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Теги: Орлов Зенит
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