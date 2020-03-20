"Я был удивлен, когда мне напрямую позвонил Капелло. Он спросил, хотел бы я играть за сборную России. Я ответил: "Конечно". Это была моя мечта. Начался процесс с документами, но уже через две недели после того звонка Капелло ушел из сборной. Я подумал: "Ну что за твою мать… И что теперь?"
У меня была возможность уехать, но я решил остаться и пробиться в сборную России. Я максимально посвятил себя футболу, перешел в "Локомотив", взял Кубок и чемпионат. После этого я получил и паспорт, и приглашение в сборную.
После всего, что я прошел в России, после всех трудностей, после историй с расизмом у Халка и Роберто Карлоса появился темнокожий в сборной. Я сломал барьер. Россия – огромная страна. А тут черный из Сеара, продавец фруктов", — цитирует Ари "Чемпионат", ссылаясь на видеоролик бразильского журналиста Райана Сантоса.
Ари выступает в России с 2010-го года. В его послужном списке такие российские клубы как "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив".
Российский паспорт Ари получил в июле 2018-го года, а в ноябре того же года провёл два товарищеских матча в футболке национальной сборной России против Германии и Швеции.
В текущем сезоне на счету Ари 6 голов и 5 результативных передач в 18-ти матчах РПЛ в составе "Краснодара".
Ари: я сломал барьер. После расизма в адрес Халка и Роберто Карлоса в сборной России появился темнокожий
Нападающий "Краснодара" Ари рассказал о своих впечатлениях от игры за сборную России.
Фото: Getty Images
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