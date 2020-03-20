Тарасов призвал всех помогать пожилым людям во время пандемии коронавируса

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов призвал людей поддерживать пожилых людей в период карантина из-за коронавируса.

Зимой Дмитрий Тарасов подписал контракт до конца сезона с казанским "Рубином", но через три дня сломал ногу на тренировке. Тарасову была сделана операция в Италии. В настоящее время Дмитрий Тарасов восстанавливается от повреждения.По актуальным данным в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.Чемпионат России по футболу приостановлен до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.