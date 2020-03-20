Тарасов призвал всех помогать пожилым людям во время пандемии коронавируса

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов призвал людей поддерживать пожилых людей в период карантина из-за коронавируса.
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В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам - может, рядом есть те, кому также нужна помощь. Я последний раз закупался в магазине - без паники, просто корзина на неделю и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей. От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами. Это могут быть даже ваши соседи по поселку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город. Можно просто повесить у себя в подъезде объявления с предложением помочь пожилым соседям с покупкой продуктов и лекарств в ближайшие пару недель. Это не чужие люди, вы живете через стенку с ними) #Соседство

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Зимой Дмитрий Тарасов подписал контракт до конца сезона с казанским "Рубином", но через три дня сломал ногу на тренировке. Тарасову была сделана операция в Италии. В настоящее время Дмитрий Тарасов восстанавливается от повреждения.

По актуальным данным в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.

Чемпионат России по футболу приостановлен до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.


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Теги: Тарасов Рубин Коронавирус
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