Тарасов призвал всех помогать пожилым людям во время пандемии коронавируса

View this post on Instagram

В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам - может, рядом есть те, кому также нужна помощь. Я последний раз закупался в магазине - без паники, просто корзина на неделю и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей. От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами. Это могут быть даже ваши соседи по поселку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город. Можно просто повесить у себя в подъезде объявления с предложением помочь пожилым соседям с покупкой продуктов и лекарств в ближайшие пару недель. Это не чужие люди, вы живете через стенку с ними) #Соседство