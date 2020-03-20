"Саша — молодец. Нравится мне как нападающий. Он умеет решить исход матча, сыграть нестандартно, поставить в тупик защитников. Здорово, что Кокорин не сломался в сложившейся ситуации, пошел в "Сочи". Ну да, человек оступился. Но не настолько, чтобы добивать его до конца! Я реально очень радуюсь за него. Мне бы хотелось, чтобы он еще поиграл в хорошем европейском клубе.
Можно ли вернуться Кокорину в сборную?У Дзюбы и Кокорина зеркальная ситуация. Манчини не видел Артема в "Зените", и тот ушел в "Арсенал". В итоге все доказал, вернулся в сборную, выстрелил на чемпионате мира. Сегодня такая же история с Кокориным. Он сделал шаг назад, поехал в "Сочи". Но я не сомневаюсь, что вернется в сборную. Сейчас Кокорин идет по пути Дзюбы", — цитирует Юрана "СЭ".
Напомним, что Александр Кокорин перешёл в "Сочи" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Зенита". Действующий контракт футболиста с "сине-бело-голубыми" заканчивается в июне текущего года.
В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ 29-летний Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
Юран: Кокорин вернется в сборную. Он идет по пути Дзюбы
Главный тренер "Химок" Сергей Юран оценил игру нападающего Александра Кокорина в составе "Сочи".
Фото: ФК "Сибирь"
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