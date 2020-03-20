"Меня поразило сразу то, как он забивает голы, как он владеет мячом. Он лучший в мире. Я многое узнал о футболе, когда наблюдал за его игрой. Сейчас пытаюсь применить это в "Зените", - цитирует Малкома Foot Mercato.
Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 млн евро. За каталонский клуб бразилец провел 15 матчей и забил 1 гол.
Малком: пытаюсь применять в "Зените" то, что научился у Месси
Нападающий "Зенита" Малком поделился впечатлениями от игры с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.
Фото: © Daisuke Nakashima
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